نقل جرحى عملية الإنقاذ في الجوف اليمنية للعلاج بالسعودية

أفادت مصادر من محافظة الجوف اليمنية باستعدادات جارية لنقل الجرحى من المدنيين جراء عملية البحث والإنقاذ التي نفذها التحالف بموقع سقوط طائرة تابعة له.

وذكرت المصادر أنه سيجري نقل الجرحى إلى مستشفيات بالمملكة العربية السعودية، لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة.

وأفادت مصادر من منطقة سقوط الطائرة أيضاً باستخدام الميليشيات الحوثية للمدنيين دروعاً بشرية.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن سقوط إحدى طائرات التحالف المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية، مشيرة إلى تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن إحدى الطائرات سقطت بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف.

وأوضح العقيد المالكي أنه "عند الساعة 23:45، من مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020، سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

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وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.

وقال المالكي إنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ.

وأكد أنه سوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.