مغادرة الطلاب السعوديين القادمين من الصين الحجر الصحي

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس "كورنا" الجديد، حيث جاءت العينة الثانية التي أخذت منهم، والتي ظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد غادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإنهاء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة.

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يشار إلى أن الطلاب العشرة كانوا قد وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين بعد صدور التوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإجلائهم من الصين، حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة المملكة لدى الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.

وجددت الوزارة تأكيدها أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة.

‏وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.