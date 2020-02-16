والد السعودي المختطف منذ 20 عاماً: غدا أرى ابني أول مرة

في تطورات متسارعة، كشف المواطن السعودي، علي الخنيزي، والد المختطف موسى الخنيزي منذ 20 عاماً، في تصريح لـ "العربية.نت" أن ابنه موسى سيتناول طعام الغداء في منزله الأصلي بالقطيف خلال اليومين القادمين، جاء ذلك تأكيداً على صحة التحاليل التي أجراها والد موسى صباح اليوم الأحد في الأدلة الجنائية، حيث سُحبت منه عينات من الدم لتأكيد توافقها مع مطابقة فحص DNA الذي أجري لوالدته الأسبوع المنصرم.

وأكد علي الخنيزي أنه عاش مرارة الفقدان في الفترة الماضية، ولم ييأس لحظة واحدة، حيث راجع الكاميرات وعرض مكافآت مالية ضخمة للعثور على ابنه المختطف من أحضان زوجته بعد ثلاث ساعات فقط.

وبين أنه لا يعرف الخاطفة ولم يتواصل معها حتى الآن في حين ستقوم الجهات الأمنية بلم شمل موسى مع عائلته غداً الاثنين، بعد التأكد من مطابقة التحاليل.

وأشار الخنيزي إلى أن تأخير النتائج جاء نظراً لتأخره في العودة إلى البلاد بعد رحلة استغرقت 16 ساعة عانى فيها طول المسافة حتى استقر في الدمام صباح اليوم الأحد.

ولا تزال التحقيقات مع المرأة المتهمة بالاختطاف جارية، حيث قامت بتربية اثنين من الأبناء طيلة 20 عاماً من دون أوراق ثبوتية تحميها.