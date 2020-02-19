هذه تفاصيل مسابقات وفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كشف "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" اليوم الأربعاء عن تفاصيل دورته الافتتاحية، بما في ذلك تفاصيل البرنامج وأفلام المسابقة ومبادرات دعم صناعة السينما، وذلك في مؤتمر صحافي أُقيم في "بيت قابل" في جدة.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان من 12 إلى 21 مارس/آذار المقبل في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثاً إنسانياً عالمياً وفق منظمة "اليونسكو". وسيسلّط المهرجان الضوء على المواهب المحلية في احتفالية سينمائية تعرض أهم إبداعات السينما من جميع أنحاء العالم.

مسابقات المهرجان المختلفة

وقام مدير المهرجان محمود صبّاغ ومديره الفني حسين كرمبوي بالإعلان عن قائمة الأفلام الـ107 المشاركة في البرنامج الرسمي للمهرجان، والتي تضم أفلاماً روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، بما فيها 16 فيلماً في المسابقة الرئيسية، و7 أفلام خارج المسابقة، و15 فيلماً في برنامج العروض الكلاسيكية، و3 أفلام في برنامج أجيال، 5 أفلام تفاعلية تشمل تجارب الواقع الافتراضي، 11 فيلماً في سينما السعودية الجديدة، 13 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، 23 فيلماً في برنامج مخصص لأفضل إنتاجات العام، 17 فيلماً تجريبياً، بالإضافة لمشروع إنتاجي خاص يضم خمسة أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات.

يترأس لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية المخرج الفائز بثلاث جوائز "أوسكار" أوليفر ستون. وتضم المسابقة الرئيسية "أفلاماً تفتح الباب على العالم الذي نعيشه، بما فيه من تحديات وآمال، فيما تبرز فيها قضايا حقوق المرأة، ومشكلة العنف الأسري، وقضايا الهجرة، والأقليات المهمّشة"، حسب منظمي المهرجان. وتشارك في المسابقة أفلام من السعودية ولبنان ومصر ونيجيريا وأنغولا ومنغوليا والصين والفلبين وبنغلاديش والهند وكوسوفو وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة والبرازيل وكولومبيا.

وقد أعرب محمود صبّاغ عن "فخره" بمستوى الأعمال المشاركة "التي تتناول قضايا اجتماعية ملحّة"، وأضاف: "نسعى في هذا البرنامج الى تعزيز قيم التنوع والاختلاف، خصوصاً فيما يتعلق بإشراك المرأة وتمثيلها في الفضاء العام، في سعينا الدؤوب نحو مجتمعات أكثر تفهماً وانفتاحاً".

ندوات على هامش المسابقات

إضافةً إلى عروض الأفلام، يستضيف المهرجان سلسلة من الندوات والمحاضرات السينمائية التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتنويع الذائقة السينمائية، وتشجيع وإلهام الجيل الجديد من المبدعين، وذلك بمشاركة نخبة من روّاد السينما العرب والعالميين، بما فيهم خيري بشارة ويسري نصر الله وسبايك لي وويليام فريدكن وأبيل فيرارا.

من ناحية أخرى، "يستكشف المهرجان نبض الجيل الجديد من المواهب العربية" في باقة من الأفلام القصيرة التي تم "اختيارها بعناية لتعكس روح السينما العربية المعاصرة". وتركّز مسابقة الأفلام القصيرة على التنويع والابتكار، وتخلق مساحة للتفاعل مع كل ما هو جديد، والاقتراب من المبدعين، حسب منظمي المهرجان.

أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات

وعلى النحو ذاته، تم الكشف عن برنامج "سينما السعودية الجديدة" كمنصة لتقديم المواهب الجديدة التي ترسم ملامح المشهد السينمائي في السعودية، وتستعد للانطلاق بأعمالها إلى العالم.

موضوع يهمك تنظم "مؤسسة محمد بن سلمان - مسك الخيرية"، بالتعاون مع "مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي - إثراء"، اجتماعات "مجموعة... "مسك" و"إثراء" تقودان "مجموعة تواصل شباب العشرين" السعودية

ومن ضمن هذا البرنامج، مشروع إنتاجي خاص بالتعاون مع شركة "سيني بويتيكس"، يضم خمسة أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات هنّ: هند الفهّاد وجواهر العامري ونور الأمير وسارة مسفر وفاطمة البنوي، فيما قامت السينمائية الفلسطينية الحاصلة على عدة جوائز سهى عرّاف بالإشراف العام على تطوير السيناريوهات.

كما سيكون بإمكان زوّار المهرجان الاستمتاع بعروض مرئية خاصة تقام في جدة التاريخية ضمن برنامج السينما التفاعلية، حيث سيكتسي متحف "باب البنط" بتقنيات وعروض مثيرة، بما في ذلك تجربة صوتية فريدة من نوعها، وعروض مجسّمة ثلاثية الأبعاد، وتجارب ثنائية، وغيرها. كما سيتم تنظيم محاضرة خاصة حول أفلام الواقع الافتراضي والفنون التفاعلية بمشاركة فيشال دار وجون روس ونيك كولر وويستون ريو مورغان.

كما تم الكشف عن "مسرح الكورال" الذي تم تشييده خصيصاً لهذه المناسبة والذي يتّسع لـ1200 متفرّج. ويقع المجمع المبني حديثاً على ضفاف بحيرة الأربعين التاريخية، ويضمّ ثلاث صالات أخرى بـ120 مقعداً لكلٍ منها، ورابعة تضم 240 مقعداً.

معرض "فيلّيني يحلم ببيكاسو"

ويستضيف المهرجان بالتعاون مع "السينماتيك الفرنسي" معرض "فيلّيني يحلم ببيكاسو"، وهو معرض أصيل تم تكّريسه للاحتفاء باثنين من أهم مبدعي القرن العشرين، الرسّام بابلو بيكاسو والمخرج فيدريكو فيلّيني. يأتي المعرض في الذكرى المئوية لولادة أحد أهم المخرجين العالميين، وسيسرد كيف استوحى بعض إبداعاته من لوحات بيكاسو الذي كان يزوره في المنام.

كما يقيم المهرجان في 13 مارس/آذار عرضاً خاصاً لفيلم "مالكوم إكس" لسبايك لي الذي صوّر بعض مشاهده في مكة. كما سيتم عرض فيلم يوسف شاهين "الاختيار" الذي تم ترميمه من قبل "مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي".

كذلك، سيتم تنظيم سلسلة حوارات تخصصية بعنوان "وجهات نظر"، حول واقع السينما وقضاياها، بما في ذلك التحريك، السينما السعودية المستقلة، السينما العربية الدولية، آفاق الإنتاج السعودي الأوروبي المشترك، ومستقبل الإنتاج العربي.

جوائز المهرجان

اختتم محمود صبّاغ المؤتمر بقوله: "بذلنا الكثير من الجهد لتقديم أفلام تمثّل حالة الحراك السينمائي السعودي، وتشجّع على الانفتاح الثقافي والتبادل الفكري، فنحن لا نسعى لتصدير إبداعاتنا فحسب، ولكننا حريصون أيضاً على عرض وجهات نظر وأفكار جديدة ومغايرة".

يُذكر أن المهرجان سيقوم بتوزيع جوائز نقدية تصل إلى 250 ألف دولار ضمن المسابقة الرسمية ومسابقة الفيلم القصير، حيث يحصل أفضل فيلم طويل على جائزة اليُسر الذهبي و100 ألف دولار، وأفضل مخرج على جائزة اليُسر الفضي و50 ألف دولار. كما يتم منح جائزة اليُسر الفضي لأفضل سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة أفضل مساهمة سينمائية. ويحصل الفيلم الفائز بجائزة الجمهور على مبلغ 50 ألف دولار. وأخيراً يمنح أفضل فيلم قصير جائزة اليُسر الذهبي و50 ألف دولار يتم تخصيصها لإنتاج الفيلم القادم، إضافة إلى برنامج إقامة فنية لمدة خمسة أشهر في جدة التاريخية.

يذكر أن "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" تأسس عام 2019، وهو حدث سنوي تستضيفه مدينة جدة في السعودية.