إثر شجار.. سعودي يحرق منزله فيصيب زوجته بحروق بالغة

اعتدى رجل سعودي بالضرب على زوجته في إحدى قرى جازان، وأشعل النار في المنزل حيث يقيمان مما تسبب لهما بحروق.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان: "بالإشارة لما تم تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً في منزل بقرية صليبه، بتاريخ الثلاثاء ١٤٤١/٦/١٧هـ، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى".

وأضاف: "اتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق".

وقد تم إيقاف الزوج بتهمة "الاعتداء على ما دون النفس" لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

من جهته، أوضح المتحدث باسم إدارة الصحة في جازان محمد دراج أن الحريق أصاب جسد الزوجة بنسبة 50%، وهي لا تزال تحت التنفس الاصطناعي ووضعها الصحي مستقر. كما لفت إلى أنها ستخضع لجراحة تجميلية لإزالة آثار الحريق عن جسدها.