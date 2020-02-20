الملك سلمان يبحث مع بومبيو العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الخميس، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

ونقل وزير الخارجية الأميركي لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، فيما حمّله تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال كل من: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الأميركي، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ.