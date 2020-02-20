استقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.
السعودية.. الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية الأميركي
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