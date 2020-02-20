مركز الملك سلمان يجري عمليات جراحية لمكافحة العمى بالغابون

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ليبريفيل في جمهورية الغابون، 255 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض.

وكشف الأطباء على 530 شخصاً، كما جرى توزيع 176 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي التدخل الجراحي، وذلك خلال اليومين الرابع والخامس من بدء الحملة. وبلغ إجمالي العمليات المنفّذة حتى الآن 341 جراحة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في جمهورية الغابون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.