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مناورات سعودية أميركية بالخليج العربي الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - العربية.نت
القوات البحرية السعودية "أرشيفية"
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تنطلق الأسبوع المقبل مناورات التمرين البحري المختلط " المدافع البحري " ، حيث تستضيف القوات البحرية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية .

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وتأتي مناورات تمرين " المدافع البحري" امتداداً لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين .

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية ، ويتضمن التمرين على عدد من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

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