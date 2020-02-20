ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس دولة أريتريا

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، الأربعاء، مع الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة أريتريا.

موضوع يهمك تطابقت نتائج البصمة الوراثية DNA لنايف القرادي صباح اليوم في الدمام شرق السعودية مع والدته القاطنة في جازان، وبذلك يكون... السعودية: بعد الخنيزي والعماري.. DNA يكشف عن مختطف ثالث السعودية

وتم خلال جلسة الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.