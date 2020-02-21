السعودية: تعليق سفر المقيمين إلى إيران بسبب كورونا

أعلنت السعودية، مساء الجمعة، تعليق سفر المقيمين فيها إلى إيران بسبب فيروس كورونا، مشددة على أنه لن يسمح لأي مقيم بالعودة للمملكة في حال مخالفته حظر السفر إلى إيران بسبب الفيروس.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بأنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فإن المديرية العامة للجوازات تؤكد استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران، وأنه بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة فقد تقرر تعليق سفر المقيمين إلى إيران، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران)، وفق ما نقلته وكالة "واس".

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وشدد المتحدث الرسمي على أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يوماً، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الأخوة المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة.

ودعا كافة القادمين إلى المملكة إلى الإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.