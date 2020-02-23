السعودية: " الطيران " تلزم الناقلات بتعويضات 65 مليون ريال للمسافرين

ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، الناقلات الجوية العاملة في السعودية بدفع تعويضات تزيد على 65 مليون ريال سعودي للمسافرين، وذلك بعد إخلالها بشروط والتزامات عقود النقل الجوي التي تجمعها بعملائها المسافرين.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام لائحة حماية حقوق العملاء، وتماشياً مع توجه الهيئة العامة للطيران المدني نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

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وجاءت حالة "فقدان أو تلف أو تأخّر الأمتعة" بالمرتبة الأولى من حيث التعويضات، يليها "تأخير الرحلات"، ومن ثم "إلغاء الرحلات"، بحيث شملت هذه التعويضات جميع الناقلات الجوية العاملة في المملكة.

وأهابت الهيئة بعموم المسافرين الاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء عبر موقعها الإلكتروني (www.gaca.gov.sa)، كما يمكن للمسافرين الراغبين بتقديم الشكاوى ضد الناقلات الجوية التواصل مع مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة.