"أم السعوديين".. قصة أميركية استضافت 50 مبتعثاً ومبتعثة

سيدة أميركية لُقبت بـ"أم السعوديين" بعد أن استضافت أكثر من 50 مبتعثا ومبتعثة بمنزلها في ولاية كاليفورنيا، لتزور بردجيت ميلي السعودية للمرة الأولى، واللقاء مع من تعدهم أبناءها، بعد أن تلقت دعوة من أحد الطلاب السعوديين الذين استضافتهم في منزلها.

تقول السيدة الأميركية: "ليس لدي أبناء بالولادة، لكن لدي المئات من الأبناء الذين ينادونني "أمي" من كافة أنحاء العالم، والكثير منهم في السعودية".

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وأضافت "استغربت حين وصلت إلى السعودية، فشعرت بأنها مألوفة"، لتردد "كأنني زرتها من قبل.. يا للغرابة!".

كما طافت بأبنائها السعوديين في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية، تنقّلت بروحها المرحة بين عدد من المدن السعودية التي تعلقت بتفاصيلها عبر حكايات أهلها، وطباعهم، ومأكولاتهم.

الأكل العربي

وتابعت بردجيت ميلي حديثها: "أحب الطبخ، خاصة الأكل العربي، فكنت سعيدة لتذوق الطعام هنا، الطعام لذيذ، يتم تقديمه بكميات كبيرة، لكنه لذيذ".

من جانبه، قال أحد الطلاب السعوديين محمد المبتعث الذي استضافته السيدة الأميركية، لتزوره اليوم في منزل أسرته في السعودية "انسجامها مع العائلة سريع، لأنها تحب أن تتعرف على أشياء جديدة، فدخلت مع أهلي وكأنها تعرفهم من زمان".