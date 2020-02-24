السعودية.. "سباهي" يحمي المواليد من "الخطف والاستبدال"

أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" عن إضافة معيار "حماية الأطفال المواليد في المستشفيات من الخطف والاستبدال" ضمن برنامج المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى (أمان) بداية من العام الجاري.

وتأتي خطوة "سباهي" بهدف حماية الأطفال المواليد في المستشفيات من الاختطاف أو الاستبدال، وتزامناً مع الكشف مؤخراً عن عدد من القضايا لقصص اختطاف المواليد التي حدثت منذ سنوات طويلة بعدة مناطق بالسعودية، وتم الكشف عنها لاحقاً.

وتختلف طرق المستشفيات في حماية المواليد، بتطبيقها لعدد من الإجراءات منها نظام السوار الأمني الموضوع بكاحل الطفل ويد والدته، وبمجرد ابتعاده عن المساحة المحددة إلكترونياً تطلق صافرة إنذار وتنبيه للمستشفى، كما أنه لا يمكن نزع السوار إلا بواسطة المختصين.

وتستعين بعض المستشفيات بكاميرات المراقبة والبوابات الأمنية، التي يتم فتحها من خلال أنظمة قراءة البطاقات إلكترونياً أو بتنظيمات داخلية تعتمد على الحراسات بتنظيم الدخول والخروج، ومنع خروج الرضع إلا وفق إجراءات رسمية تقف عليها كاونترات التمريض بشكل مباشر وتتم بعد اعتمادها من الأطباء.

واعتمدت المنشآت الصحية خطوة تسجيل بصمة قدمي المولود، مع تقييدها ضمن سجلات رسمية تشكل قاعدة معلومات عند الحاجة.

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يذكر أن "سباهي" هو الجهة الرسمية المسؤولة عن وضع معايير الجودة وسلامة المرضى وتقييم واعتماد كافة المنشآت الصحية في السعودية، ويرأسه الدكتور سالم الوهابي المدير العام للمركز منذ عام 2013 حتى الآن.

وخلال السنوات العشرين الماضية، عمل الدكتور الوهابي في وظائف متعددة، منها وظائف إكلينيكية مرتبطة بتخصصه المهني كاستشاري أمراض وجراحة الغدد الصماء والثدي في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية حيث تلقى تدريبه الأساسي في الجراحة العامة ومن ثم العديد من مستشفيات وزارة الصحة.