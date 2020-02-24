وزير الخارجية السعودي: صمت دولي تجاه سلوك إيران

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن هناك "صمتا دوليا تجاه سلوك إيران في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد وزير الخارجية في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف، الاثنين، "التزام المملكة بدعم جهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب عن قلق الرياض من "حالة الجمود والتعثر التي تواجه مهام مؤتمر نزع السلاح".

وذكر الوزير أن "السعودية وقعت اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية من أجل تفعيل جهود برامج نزع السلاح".

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وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أكد، الجمعة، بعد قيامه بزيارة لقاعدة الأمير سلطان الجوية، في تغريدة على "تويتر"، أن الزيارة تأتي للتأكيد مجدداً على عزم واشنطن على الوقوف إلى جانب السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية.

وبعد ساعات، غرد بومبيو بأنه بحث مع الملك سلمان مواجهة سلوك إيران والحاجة للتعاون الإقليمي.

وكان وزير الخارجية السعودي شدد، الجمعة، على ضرورة مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة.