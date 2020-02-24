الصحة السعودية: ننسق مع الكويت لعلاج أحد مواطنينا المصاب بكورونا

إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس #كورونا الجديد.

نوضح أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه بإذن الله، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 24, 2020

أوضحت وزارة الصحة السعودية أن ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا‬⁩ الجديد. وذكرت أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن، الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية نقلت عن وزارة الصحة إعلانها عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في الكويت من العائدين من مشهد الإيرانية. وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لكويتي والثانية لمواطن سعودي والحالة الثالثة لشخص من غير محددي الجنسية.

وأضافت الوكالة أن الحالات الثلاث، وهي الأولى في الكويت، كانوا بين 700 شخص تم إجلاؤهم من مدينة مشهد في شمال شرق إيران الأسبوع الماضي. وأضافت أنّ الفحوصات الأولية "كشفت أن الحالات الثلاث تحمل نتائج مؤكدة".

وقالت الوزراة في بيان صحفي إن "المواطن الكويتي يبلغ من العمر 53 عاما أما السعودي يبلغ من العمر 61 عاما، وإن الحالة الصحية للمصابين إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لشخص من غير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض وإن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية".