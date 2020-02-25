الرياض: السعوديات المصابات بكورونا سيعالجن بالبحرين

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا سيبقين في البحرين لحين شفائهن. وأضافت: "ننسق مع الصحة البحرينية لعلاج 4 مواطنات سعوديات من فيروس كورونا".

وسجّلت مملكة البحرين اليوم 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران، ليبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة في مملكة البحرين أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين إلى أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة، مبينةً أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم عزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.