السعودية.. المدني يخمد نيراناً اشتعلت 3 أيام بمحافظة الداير

تمكنت فرق الدفاع المدني بعد ثلاثة أيام وبمشاركة فرق تطوعية من إخماد النيران التي اندلعت في مرتفعات وعرة يصعب الوصول إليها فوق قمة جبل الصليل في محافظة الداير جنوب غرب السعودية.

موضوع يهمك قال عبد السلام البكر نجل الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر إن السياسي العراقي حسن العلوي لم يكن قريباً من والده.كلام... نجل رئيس العراق الأسبق: حسن العلوي لم يكن قريباً من والدي العراق

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه ورد لمركز القيادة والتوجيه، بلاغ عن احتراق أشجار وأعشاب بقمة جبل الصليل بمركز الجانبة بمحافظة الدائر، وعند تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع بكامل الفرق الفنية والبشرية، وعدد من متطوعي الدفاع المدني، للتعامل مع الحادث بما تقتضيه طبيعة ووعورة الموقع، حينها اتضح أن الحريق بسفح الجبل وفي منطقة غير مأهولة للسكان، وقد تم بتوفيق من الله تعالى إخماد الحريق من القمة وحتى امتداد سفح الجبل.

وبلغت مساحة المنطقة المحترقة التقريبية (450x180) مترا مربعا، وتم استخدام الطفايات اليدوية والمعدات الفنية المحمولة، وذلك لوعورة وصعوبة الوصول لموقع الحادث، حيث لم تسجل أي إصابات بشرية أو وفيات.