الملك سلمان وولي العهد يعزيان السيسي بوفاة مبارك

تقدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالعزاء للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي توفي صباح الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما.

وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق لـ"العربية.نت" أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة، فيما أعلنت الرئاسة المصرية الحداد 3 أيام لوفاة مبارك اعتبارا من الغد.

موضوع يهمك أثارت وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الثلاثاء، ردود أفعال من القادة والزعماء، الذين بادروا للتأكيد على مواقف... القادة والزعماء يشيدون بمواقف مبارك مصر

وقالت المصادر إن الرئيس الأسبق كان يرقد في العناية المركزة وتدهورت حالته الصحية، فجر الثلاثاء، وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعت رئاسة الجمهورية في مصر، مبارك، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

كما نعته القوات المسلحة المصرية "ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة".