بالصور.. مطارات السعودية تحتفل باليوم الوطني الكويتي

شاركت "الهيئة العامة للطيران المدني" السعودية، ممثلةً بمطارات السعودية، في احتفالات اليوم الوطني الـ59 لدولة الكويت، تحت شعار "وفاق يتجدد"، وذلك "تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أقيمت اليوم الثلاثاء العديد من الفعاليات في مختلف الصالات بمطارات السعودية احتفالاً بهذه المناسبة، حيث جرى الترحيب والاحتفاء بالمسافرين القادمين والمغادرين إلى دولة الكويت. وقامت مطارات السعودية بتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة على المسافرين وتوزيع الأعلام السعودية والكويتية على المسافرين الكويتيين. كما جرى أداء النشيد الوطني الكويتي في أرجاء صالات السفر بالمطارات السعودية.

ومن أعلى برج مراقبة بالعالم في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة، جرى تسجيل مقطع صوتي ملاحي يرحب بإحدى الطائرات الكويتية العابرة لأجواء السعودية، تم من خلاله تقديم التهنئة والتبريكات للشعب الكويتي بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ59.

من جهته، استقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض المسافرين القادمين من الكويت بالورود والهدايا التذكارية والأعلام للاحتفال، كما جرى تقديم وشاح للمسافرين القادمين من الكويت يحمل أعلام السعودية والكويت مزين بعبارة "وفاق يتجدد" تعبيراً عن عمق العلاقة القوية بين البلدين. وعلا صوت النشيد الوطني الكويتي داخل صالات المطار إضافةً إلى الأغاني الوطنية الخاصة بالكويت احتفالاً بهذه المناسبة.

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بدورها، شهدت صالة رقم 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين للكويت بالورود والشوكولاتة، وتوزيع الأعلام الوطنية للبلدين وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.

في سياق متصل، رحب مطار الملك فهد الدولي بالدمام بالمسافرين القادمين من الكويت بعبارات ترحيبية خاصة عُرضت على الشاشات داخل الصالة لتبين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين. وصدح النشيد الوطني الكويتي في أرجاء صالات المغادرة والقدوم بالمطار، كما جرى توزيع الورود والشوكولاتة ووشاح يحمل علم السعودية والكويت للاحتفال بهذه المناسبة.

وكذلك في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، استُقبل المسافرون القادمون من الكويت بالورود والأعلام والشوكولاتة. كما جرى الاحتفال مع الكويتيين داخل المطار بتوزيع الهدايات التذكارية لهم.

من جانبه شارك مطار أبها الدولي مشاعر الفرحة مع المسافرين القادمين من الكويت، وذلك عبر تقديم الهدايا لهم وعبر نشر التبريكات على شاشات العرض داخل الصالة.