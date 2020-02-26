لا إغلاق لجسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين

في ظل رواج إشاعات حول إغلاق جسر الملك فهد، الرابط بين السعودية والبحرين، نظير وجود إصابات مرض كورونا في البحرين، نفت إدارة الجسر في تصريح لـ"العربية.نت" الإشاعات التي تفيد بإغلاق الجسر بسبب تفشي مرض كورونا في البحرين.

في الوقت نفسه، شهد تدفق المركبات إلى الجسر اليوم الأربعاء، أعداداً قليلة من المركبات المتنقلة ما بين السعودية والبحرين، في وضع وصفوه بـ"غير المعتاد".

يذكر أن جسر الملك فهد سجل رقماً قياسياً مؤخراً في شهر يناير بأعلى عدد من المسافرين منذ افتتاحه عام 1986م.

وأوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن الجسر سجل أعلى رقم تم تسجيله لشهر واحد فقط في تاريخ الجسر، والذي بلغ ثلاثة ملايين و95 ألفاً و963 مسافراً، بنمو قدره 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن المعدل اليومي لعبور المسافرين في كلا الاتجاهين عبر الجسر بلغ 99 ألفاً و870 مسافراً.