هذا ما تقدمه إدارة الممرات برئاسة المسجد النبوي للزوار

تقدم إدارة الممرات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي العديد من الخدمات، التي تسهل على زوار المسجد النبوي التنقل داخل الحرم النبوي بكل يسر وسهولة وضمان انسيابية وإتاحة جميع ممرات الخدمات الإسعافية والخدمية، إضافة إلى توجيه المصلين والقاصدين من الرجال والنساء وإرشاد القاصدين والزائرين إلى وجهاتهم، ووضع الخطط التشغيلية المناسبة لمواسم العام كشهر رمضان والأعياد وموسم الحج إلى جانب المشاركة، فيما تُكلف به الإدارة من أعمال مشتركة مع الإدارات والجهات ذات العلاقة بأمن وسلامة وتنظيم حركة الحشود بكل يسر وسهولة.

وأوضح مدير إدارة الممرات، حاتم بن صالح العوفي، أن إدارة الممرات تقوم بأدوار مميزة لخدمة المصلين من الحجاج والعمار والزوار على مدار الساعة، حيث تنظم الإدارة الحركة والحشود داخل المسجد النبوي ومرافقه وتمكينهم من الوصول لمصلياتهم بكل يسر وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية في جميع ممرات المسجد النبوي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".