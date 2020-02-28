القصبي يطالب قيادات وزارة الإعلام بمواكبة تطلعات السعوديين

طالب وزير الإعلام السعودي المُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي من قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها بمواكبة تطلعات المواطن السعودي ونهضة المملكة ومكتسباتها.

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جاء ذلك خلال أول يومي عمل للقصبي بعد تكليفه وزيراً للإعلام، وعقده اجتماعين مع قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، استغرق الأول ساعتين، واستغرق الثاني ست ساعات.

وفي الاجتماعين استمع القصبي إلى مهام وأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، كـ"هيئة الإذاعة والتلفزيون" و"هيئة الإعلام المرئي والمسموع" و"وكالة الأنباء السعودية".

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزير الإعلام المُكلف: "نمتلك مقومات وطنية هي محل فخر واعتزاز على كافة الأصعدة إقليمياً ودولياً، ولا بد لهذه المكتسبات من آلة إعلامية قوية وإبداعية ترضي طموحات وتطلعات المواطنين. والعمل سيكون حثيثاً بإذن الله خلال الفترة القادمة لتحقيق ذلك".

وكان قد صدر الثلاثاء الماضي أمر ملكي بتكليف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.