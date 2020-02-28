شاهد.. رحّال صيني يتنقل بين 5 مدن سعودية سيراً على الأقدام

تخطى رحّال صيني آلاف الكيلومترات للوصول إلى السعودية، حاملاً بيته في حقيبته، ليتنقل بين معالم خمس مدن سعودية بمتوسط مشي 40 كيلومتراً في اليوم، حتى قطع مليون خطوة في شهر.

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الرحال الصيني جاي يو وا تحدث لـ"العربية.نت" عن سبب اختياره السعودية لزيارتها ضمن رحلته الطويلة والتي تشمل عدة بلدان قائلاً: "هدفي هو اكتشاف السعودية، ونقل تجربتي عبر "اليوتيوب الصيني" ليتابعها آلاف الأشخاص المتشوقين لرحلتي، والتي ستستغرق سنة كاملة، منها شهران كاملان في السعودية".

وأوضح أنه بدأ في السعودية بزيارة الدمام ثم الأحساء وبعدها سينتقل للرياض ومكة وأخيراً جدة، التي سيسافر منها بالسفينة إلى مصر.

وأضاف: "أحب المشي كثيراً.. وأنا أتنقل بين المعالم السياحية مستكشفاً عادات وتقاليد المجتمعات التي أزورها. وفي أسوأ الظروف أستخدم النقل العام كالباص والقطار للتنقل".

وبيّن السائح الصيني أنه جرب النوم في مزارع الأحساء، وأمام البحر في الدمام، شارحاً أن حقيبته تحتوي على "بيت متكامل وسرير صالح للاستخدام في كل الأماكن".

وأشاد الرحال بتعامل المجتمع السعودي معه، كما أعرب عن إعجابه تنوع الأكلات الشعبية السعودية، مؤكداً أيضاً عشقه للقهوة العربية.

ويشهد حساب الرحال الصيني في مواقع التواصل الاجتماعي حماساً وترقباً من متابعيه لكل جديد ينشره. ويأمل جاي يو وا أن يزور 30 دولة حول العالم خلال رحلته هذه.