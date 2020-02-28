نيابة عن الملك سلمان..الأمير منصور بمصر لتقديم العزاء بمبارك

نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار خادم الحرمين الشريفين، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، مساء اليوم الجمعة القاهرة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

موضوع يهمك نشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، آخر ما قاله والده قبل وفاته.وبث نجل مبارك عبر... استمع لآخر كلمات مبارك .. نشرها ابنه علاء مصر

وكان في استقبال الأمير منصور بن متعب لدى وصوله مطار القاهرة الدولي سفير السعودية لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

ونظمت مصر أول أمس الأربعاء جنازة عسكرية في القاهرة لمبارك الذي توفي الثلاثاء في مستشفى عسكري بالقاهرة عن عمر يناهز 92 عاماً بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية.

ونعت الرئاسة المصرية والقوات المسلحة مبارك كأحد أبطال حرب عام 1973 مع إسرائيل، والتي كان خلالها قائدا للقوات الجوية. وأعلنت الرئاسة الحداد العام ثلاثة أيام.

وتولى مبارك رئاسة مصر لعقود قبل تنحيه عام 2011.