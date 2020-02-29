السعودية.. أمير الشرقية يوجه بدراسة طلب والد أحد المخطوفين

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية أن الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وجه بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور، بإعادة التثبت من الهوية، عبر تحليل النووي DNA، ويأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها في قضية المرأة المتهمة بخطف عدد من الأطفال.

موضوع يهمك انطلقت يوم الجمعة فعاليات "كأس السعودية" أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول في الرياض على ميدان الملك... انطلاق كأس السعودية.. أغلى بطولات الخيول في العالم رياضات أخرى

يذكر أن نسيم حبتور مختطف منذ حوالي 24 سنة وهو في سن 18 شهرا وما زال مفقودا حتى الآن، ولم يتم الكشف عنه، وعمره 25 سنة.

وتعود القصة عندما خرجت أسرته للنزهة على كورنيش الدمام، حيث كانت هنالك امرأة غريبة، وكانت تحاول أن تستدرج الطفل وتعطيه بعض الحلوى لكي تكسب ثقة أسرة الطفل، وكان نسيم يلعب مع أخوته، في حين كان والداه مشغولين ببعض الأشياء، وتركوا أولادهم عند هذه المرأة لبضع دقائق، وعندما عادا لم يجدا الطفل، واختفت المرأة فجأة، وكأن الأرض ابتلعتها.

وناشد الوالد الجهات المختصة بأن يفحصوا الحمض النووي إن كان نسيم موجودا في أسرة مشتبه بها أم لا.