السعودية ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين واشنطن وطالبان

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن ترحيب المملكة بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان، "لما لذلك من دور في استعادة جمهورية أفغانستان الإسلامية استقرارها بما يعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

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وعبرت وزارة الخارجية السعودية عن "تطلع المملكة لأن تحقق تلك الخطوة وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار، وسلاماً يعم جميع أنحاء البلاد، بما يسھم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدهار".

وقّعت واشنطن اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان المتطرفة، عصر اليوم السبت في الدوحة، يمهد الطريق لسحب آلاف الجنود الأميركيين من أفغانستان ضمن فترة زمنية من 14 شهراً، وذلك بعد 18 سنة من اندلاع الحرب هناك.

ويأمل الأفغان أن يؤدي الاتفاق لإنهاء أربعة عقود من النزاعات، وكذلك فتح باب الحوار بين حكومة كابول والحركة المتطرفة بهدف وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.

ووقع الاتفاق مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مراسم التوقيع.