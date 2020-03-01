السعودية توصي بتدابير للقادمين من دول مصابة بكورونا

أوصت وزارة الصحة السعودية القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، وظهرت أعراض مرضية خلال 14 يوماً مثل "ارتفاع درجة الحرارة، وألم في الحلق، وضيق في التنفس" بالاتصال بمركز الصحة 937، والبقاء في المنزل، واستخدام الكمامة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر "أنفوغرافيك" يتضمن الإرشادات في إطار جهودها للتوعية بالتعامل مع الفيروس واستمراراً لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية.

وجدّدت "الصحة" تأكيدها أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

هذا وأكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس ⁧‫كورونا الجديد في السعودية‬⁩ برئاسة وزير الصحة، الدكتور، توفيق الربيعة، في اجتماعها العاشر، السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس داخل المملكة حتى الآن.

وأهابت اللجنة بالجميع للتواصل مع رقم 937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.