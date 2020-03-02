عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

السعودية.. أول إصابة بكورونا لمواطن قادم من إيران

المصدر: الرياض - العربية.نت
رابط مختصر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

كلمات دالّة

#البحرين, #إيران, #فيروس, #كورونا, #السعودية
إقرأ أيضاً رئاسة الحرمين تكثف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا رئاسة الحرمين تكثف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا 10:59 GMT
إقرأ أيضاً نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي قائد الجيش الباكستاني نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي قائد الجيش الباكستاني 16:13 GMT

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة