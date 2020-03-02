نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي قائد الجيش الباكستاني

التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه في مقر قيادة القوات المسلحة الباكستانية.

وذكر بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا وجهات النظر حول القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعاون في مجال الدفاع والأمن بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي الدفاعي بما في ذلك برنامج التدريب المتبادل.

وأضاف بيان الجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا كذلك الوضع الأمني الإقليمي عموما بما في ذلك الوضع في ولاية جامو وكشمير "المحتلة"، حيث شدد الجانبان على أن كلا البلدين يجمعهما تاريخ عظيم من العلاقات الودية وروح الأخوة العميقة والتي تم تحويلها إلى شراكة دائمة وفق نص البيان.

ونقل بيان الجيش الباكستاني ثناء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على احترافية الجيش الباكستاني وقدم له الشكر على دعمه لا سيما في مجال تدريب القوات المسلحة الملكية السعودية في باكستان وكذلك في المملكة العربية السعودية من خلال التعاون في مجال التدريب الثنائي.

وتابع بيان الجيش الباكستاني أن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قد تعهد بتقديم الدعم الكامل لجهود باكستان من أجل السلام في المنطقة.

من جانبه شكر قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه الوفد الزائر على إشادته بإنجازات الجيش الباكستاني في الحرب ضد الإرهاب كما تضحياته ومساهماته من أجل السلام والاستقرار الإقليمي.

وقد رافق نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وفد رفيع ضم الفريق فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة واللواء مهندس طلال العتيبي المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي.

وخلال زيارة مقر قيادة القوات المسلحة الباكستانية تم استعراض حرس الشرف ترحيبا بنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان آل سعود.