خالد بن سلمان يلتقي عمران خان لبحث التعاون الدفاعي

التقى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الاثنين، في إسلام آباد، الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي. وشهد اللقاء استعراض العلاقات "الأخوية والتاريخية" التي تجمع المملكة وباكستان، كما تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، وبخاصة الجوانب الدفاعية والأمنية، لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وحضر اللقاء، الفريق أول ركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، واللواء مهندس ركن طلال العتيبي المستشار العسكري لوزير الدفاع، ونواف المالكي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، وهشام بن سيف مدير مكتب نائب وزير الدفاع.

في حين حضره من الجانب الباكستاني وزير الخارجية، مخدوم شاه محمود، ووزير الدفاع برفيز ختك.

كما التقى نائب وزير الدفاع في العاصمة الباكستانية، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا، وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسبل دعمه وتطويره على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة.