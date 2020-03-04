السعودية: تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين مؤقتاً

أعلن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً، وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك أكد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، الأربعاء، أن حالة المواطن المصاب بـ "كورونا" مستقرة".وجاء ذلك في مؤتمر... وزير الصحة السعودي: حالة المواطن المصاب بـ "كورونا" مستقرة السعودية

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المسؤول أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتداداً لقرارها القاضي بتعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً من خارج المملكة، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة".

وأضاف أن هذا القرار جاء بناءً على "على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد". وسيتم تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في السعودية "على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه"، حسب ما أكد المصدر المسؤول.

وأضاف أن هذا القرار الوقائي يأتي "ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقاً دائماً وكثيفاً للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى. كما يأتي اتساقاً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالاً للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين".

من جهتها، أكدت وزارة الحج والعمرة أن "السعودية تحرص على سلامة وأمن ضيوف الرحمن من فيروس كورونا"، موضحة أن "هذه الإجراءات اتخذت لمنع وصول فيروس كورونا إلى مكة المكرمة". وكشفت الوزارة أنها تعمل "على تسهيل عودة المعتمرين إلى بلادهم في أقرب وقت".