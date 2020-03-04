السعودية.. تدشين أكبر مركز لتعليم القيادة للنساء في المنطقة

دشّنت السعودية أكبر مركز لتدريب النساء على القيادة في الشرق الأوسط، تحت مسمى "أكاديمية الشرقية النسائية لتعليم سياقة السيارات" في الأحساء (شرق السعودية)، وذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وحضور محافظ الأحساء الأمير بن جلوي.

ويشغل مبنى الأكاديمية مساحة تُقدّر بحوالي 3500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 50 ألف متر مربع. وتشمل التجهيزات التي تم توفيرها بهذه الأكاديمية 115 مركبة، و11 جهاز محاكاة تفاعلية تحاكي سيناريوهات القيادة الحقيقية في منطقة الأحساء، إلى جانب خمسة فصول دراسية ذكية، وأنظمة رعاية يومية، وعيادة، وغرفة اختبار عبر الإنترنت، وقاعة مؤتمرات، ومركز اتصال.

وتتميّز الأكاديمية ببيئتها الذكية وبالتقنية المتقدمة والتفاعلية التي تتضمنها. وتُعد هذه الأكاديمية مركز القيادة الوحيد في المملكة الذي يتم تشغيله بنسبة 100% من قبل موظفين سعوديين، وهو مدعومة بالكامل من قبل شركة "أرامكو".

وفي هذا السياق، قال المهندس أمين الناصر، رئيس "أرامكو" إن "القرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة فتح آفاق الفرص والتمكين لملايين الفتيات والسيدات في المملكة مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى بيئة الأعمال والتنمية بشكل عام في المملكة".

وأضاف: "نتطلع لأن يكون لأكاديمية الشرقية للسياقة أثر إيجابي ملموس، ينفع الناس ويستفيد منه عدد كبير من المواطنين، فهي ستلبي أمرين مما تركز عليهما أرامكو السعودية وفي نفس الوقت لها أهمية كبرى في المملكة، وهما: تمكين المرأة، والسلامة المرورية".

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وأضاف أن هذه الأكاديمية التي تشرفت أرامكو على تنفيذها في محافظة الأحساء، "تُعد الأولى من نوعها في المملكة والشرق الأوسط من حيث الحجم والنوعية والتقنيات الذكية المستخدمة"، مبيناً أن "خريجات الأكاديمية خلال فترة التشغيل التجريبية كانت تجربتهن متميزة"، وأن الشركة تتطلع لأن تتمكن الأكاديمية خلال السنوات العشر المقبلة من تدريب 200 ألف سيدة.

ويعمل في هذه الأكاديمية أكثر من 250 موظفة سعودية كمدربات ومحاضرات، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المرتبطة بالتشغيل. ويُتوقع أن يصل عددهن إلى 300 مع نهاية الربع الأول للعام المقبل.

ويتوفر للمتدربات نفس المنهج التعليمي الذي يقدمه مركز أرامكو لتعليم سياقة السيارات في الظهران، وهو أول مراكز تعليم سياقة أنشأته الشركة.

كما تمنح الأكاديمية شهادة برنامج السياقة بعد مرور فترة التدريب المطلوبة، وفقاً لساعات تدريب مرنة، يتم فيها استيعاب المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً.