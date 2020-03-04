وزير الصحة السعودي: حالة المواطن المصاب بـ "كورونا" مستقرة

أكد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، الأربعاء، أن حالة المواطن المصاب بـ "كورونا" مستقرة".

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي لوزير الصحة السعودي حول مستجدات فيروس كورونا.

وقال الوزير إن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للسعودي المصاب بالفيروس.

والثلاثاء، أعلن محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن مصاب "كورونا" الوحيد في المملكة "سيبقى تحت الحجر الصحي حتى الشفاء".

وأشار المتحدث إلى حصر نحو 70 مخالطاً للمصاب بكورونا.

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وتعهد المتحدث بأن يستمر في التواصل مع المواطنين من أجل إطلاعهم على أي مستجد بكل شفافية، لافتاً إلى أن وزارة الصحة ترصد يومياً حالات اشتباه، يتم تحليلها، "وفي حال وجود أي إصابة سنعلن عنها بكل شفافية".

يذكر أن الوزارة أكدت في وقت سابق تجهيز أكثر من 1400 غرفة عزل في مستشفيات السعودية، لاستخدامها في علاج الحالات المتقدمة من المصابين بأعراض مرضية شديدة.