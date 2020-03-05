الصحة السعودية: احترازات كورونا مستمرة والإجراءات وفق المعطيات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أن الاحترازات بشأن فيروس كورونا مستمرة، والإجراءات التي تتم سواءً على المنافذ أو داخل المنشآت الصحية مستمرة، وتقويتها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لمعطيات الموقف ومعطيات الرصد اليومي سواءً للمخاطر العالمية أو الإقليمية أو المحلية مستمرة.

جاء ذلك خلال إيجاز صحافي، الخميس، لاستعراض آخر المستجدات لفيورس كورونا بالمملكة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا لطالب في الـ 17 من عمره.وفي سياق متصل أعلن الطيران... الإمارات: إصابة جديدة بكورونا لطالب في الـ 17 من عمره الخليج العربي

وعن الحالات المعلن عنها للمصابين بفيروس كورونا المستجد في السعودية، أكد متحدث وزارة الصحة أن الوزارة تواصل جهودها مع الجهات المعنية كافة من أجل الرصد الصحي الفاعل في اكتشاف الحالات، وأنه سيتم دوماً مواصلة العمل لاستكشاف أو رصد حالات الاشتباه، ومن يتم ثبات إصابته سيتم الإعلان عنه وتقديم الرعاية الصحية له.

وشدد العبد العالي على ضرورة إفصاح العائدين إلى المملكة عن جهة القدوم عند دخول المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، خاصة من كانوا في مناطق فيها بؤرة انتشار للفيروس، داعياً المواطنين والمقيمين الذين مروا من منافذ المملكة ولم يفصحوا إلى سرعة التواصل مع المنشآت الصحية أو الرقم 937 ليحموا أنفسهم وأسرهم وذويهم والمحيطين بهم والمجتمع.

ولفت الانتباه إلى أن جميع الحالات الخمس المعلن عن إصابتها بالمملكة بفيروس كورونا المستجد كانت مصدر العدوى فيها من إيران، مشيراً إلى أن هذا يدل على أن بؤر الانتشار والقدوم منها عالي المخاطر، وبالتالي فإن الإفصاح عن جهة القدوم عند المنافذ مهم جداً لحماية المجتمع من الفيروس.

وأشار العبد العالي إلى أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يبذل الجهود ضمن إطار عمل منظم مع بقية الجهات لاستمرار عملية التقييم، كما أن المركز العالمي لطب الحشود يواصل تقييمه لما يتعلق بطب الحشود والتجمعات ومستويات المخاطر لها ويضع لها الضوابط، موضحاً أن هناك آلية علمية قوية ورصينة ويتم الاعتماد عليها لتصنيف المخاطر للتجمعات أو الحشود، وهي آلية جداً قوية لمعرفة مستويات هذه المخاطر والتفاعل تبعاً للمستويات والاحتياطات والاحترازات اللازمة تبعاً لها وفق الأدلة العلمية.