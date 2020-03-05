خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية بريطانيا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، الذي يزور المملكة.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين.