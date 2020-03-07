إصابتان جديدتان بكورونا في السعودية.. والحصيلة 7

أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا قادمتين من إيران والعراق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أن الإصابتين لمواطنتين إحداهما قادمة من إيران عبر البحرين، والثانية قادمة من النجف بالعراق عن طريق الإمارات، إلا أنهما لم تفصحا عن وجودهما بإيران والعراق عند المنفذ السعودي.

إلى ذلك، لفتت الوزارة إلى أنه وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولهما للمنفذ نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي، لأخذ عينات للفحص المخبري الذي أثبت الإصابة، فتم نقلهما إلى العزل الصحي.

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الحالات السبع معزولة

كما طمأت الوزارة جميع المواطنين إلى أن الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما ناشدت المواطنين التواصل مع المركز في حال رغب اي شخص بالاستفسار حول الفيروس، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يشار إلى انه مع الحالتين يرتفع عدد الإصابات في المملكة إلى 7، إذ كانت الوزارة أفادت في وقت سابق بتسجيل 5 حالات لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، تبين لاحقاً أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة.