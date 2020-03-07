السعودية.. منفذ "الحديثة" يكثف الرقابة لمواجهة كورونا

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات شمال السعودية أنها وضعت جميع الخطط الاستباقية والعمل على مدار 24 ساعة، في مركز المراقبة الصحية التابع لمنفذ الحديثة، وهو المنفذ الحدودي البري مع الأردن، كما نسقت بين جميع القطاعات المعنية للوقاية من خطر فيروس كورونا الجديد، باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.

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وأوضح المتحدث الرسمي لصحة القريات نايف الفندي لـ"العربية.نت" أن "صحة القريات أكملت استعداداتها الاحترازية بمتابعة وزير الصحة توفيق الربيعة في مركز المراقبة الصحية في منفذ الحديثة البري والذي يعد أكبر منفذ بري في الشرق الأوسط، وبوابة الوطن من الشمال، وذلك لمواجهة فيروس كورونا الجديد".

إلى ذلك أضاف: "تعمل صحة القريات في المنفذ على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والموصى بها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها".

كما أوصت اللجنة المركزية للقيادة والتحكم بصحة القريات بتكليف فرق طبية مناوبة على مدار الساعة في مركز المراقبة الصحية بمنفذ الحديثة، لمناظرة المسافرين القادمين من الصين وتطبيق الإجراءات الاحترازية عليهم، وتكليف فرق إشرافيه للفرق المناوبة وللدعم والمساندة، وتكليف فرق مناوبة "الطوارئ، مكافحة العدوى".