السعودية: 95 مواطناً أفصحوا عن وجودهم ما زالوا في إيران

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، أن عدد المبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في ⁧‫إيران‬⁩ بلغ حتى صباح اليوم، 26 مواطنا متواجدا حالياً في المملكة.

وأضافت أن عدد المتواجدين حالياً في إيران من الذين أفصحوا عن تواجدهم رسميا، بلغ 95 مواطنا، في حين اقتصر على 7 عدد المتواجدين حالياً في دول أخرى.

وكانت الوزارة دعت، الجمعة، إلى الإفصاح عن التواجد في إيران خلال الأربعة عشر يوما الماضية قبل نهاية السبت، تفاديا لتطبيق العقوبات.

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وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر: "بادر بالإفصاح عن تواجدك في إيران خلال الـ 14 يوماً الماضية بالاتصال على رقم الصحة 937، ومن خارج المملكة 966920005937+ حفاظاً على صحتك، وصحة أسرتك والمجتمع، وتفادياً لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت 12 رجب 1441 الموافق 7 مارس 2020".

أتى هذا التنبيه بعد أن ندد مصدر سعودي مسؤول، الخميس، بسلوك إيران لقيامها بإدخال سعوديين إلى أراضيها دون ختم جوازاتهم، داعياً جميع المواطنين الذين عادوا من إيران خلال الأسابيع الماضية للإفصاح عن ذلك.

وحث المصدر المسؤول "جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، إلى الإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني 937 المخصص للبلاغات الخاصة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها".

كما حث المواطنين الذين يزورون إيران حالياً على الإفصاح عن ذلك فور وصولهم للسعودية. وأكد أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وكانت وزارة الصحة السعودية أفادت في وقت سابق بتسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، تبين لاحقاً أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة.