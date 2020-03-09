السعودية تضيف 5 دول لقائمة "تعليق السفر" لاحتواء كورونا

أضافت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، 5 دول جديدة على قائمة الدول التي يُمنع سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إليها ودخول المسافرين القادمين منها، وذلك لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا القرار إلحاقاً لقرار الحكومة السعودية الذي صدر فجر اليوم الذي علّق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.

وتمت إضافة الدول التالية على هذه القائمة: سلطنة عُمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا، بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

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ويأتي هذا القرار إلحاقاً "بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".

وتم تعليق دخول القادمين من كل الدول المذكورة أعلاه، أو دخول من كان موجوداً بها خلال 14 يوماً السابقة لقدومه إلى السعودية.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة. واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية في هذا السياق.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 15 حالة، موضحةً أن 11 منها تعود لأشخاص قدموا للسعودية من الخارج.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم أن المملكة ستفرض غرامة تصل إلى نصف مليون ريال سعودي على من لا يفصح عن بياناته الصحية وتفاصيل تحركات سفره عند منافذ دخول البلاد، وذلك في إطار محاولتها لحصر انتشار فيروس كورونا المستجد.