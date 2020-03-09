السعودية تندد بمحاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

نددت السعودية، الاثنين، بمحاولة اغتيال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية على "تويتر" عن "تنديد السعودية بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس وزراء جمهورية السودان حمدوك".

وأكدت الوزارة "رفضها واستهجانها لهذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره".

ونجا حمدوك، الاثنين، من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم.

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ومن جهته، طمأن حمدوك الشعب السوداني من خلال تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها: "أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

وأكد التلفزيون السوداني أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن. وبدوره طمأن مجلس الوزراء السوداني "الشعب والعالم بأن رئيس الوزراء بخير".