تعليق المحاضرات وحلقات القرآن في مساجد السعودية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، قرارًا بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدور النسائية، والدراسة في حلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من الاثنين وحتى إشعار آخر.

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يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات، ومرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19).

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم كافة اعتبارا من الاثنين وحتى إشعار آخر، وتفعيل الدراسة عن بعد خلال مدة التعليق.

وأكدت وزارة التعليم أن قرار التعليق هو قرار احترازي، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى قرار العودة للدراسة يخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة فيروس كورونا.