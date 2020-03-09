سفارة المملكة بالمنامة: 72 ساعة مهلة لمغادرة السعوديين البحرين

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، أن على المواطنين السعوديين المتواجدين في البحرين والراغبين في العودة للسعودية، بإمكانهم السفر عبر منفذ جسر الملك فهد.

وقالت السفارة: "من ليس لديه وسيلة نقل بإمكانه السفر جوا عبر خطوط طيران الخليج، وتسري هذه الإجراءات لمدة الـ 72 ساعة القادمة".

وأكدت السفارة أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، لأحوال المواطنين السعوديين في البحرين.

وفي تصريح لاحق، أكدت السفارة السعودية في المنامة أن "المصابين بكورونا في البحرين يتماثلون للشفاء".