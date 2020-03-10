السعودية..عدم تطابق فحص DNA بين والد نسيم حبتور وطلال

كشف الدكتور سعد بن شايع محامي نوري حبتور والد المفقود نسيم، أنه وبعد توجيه أمير المنطقة الشرقية، اتضحت النتائج عدم تطابق فحص الـ DNA بين والد نسيم حبتور، والشاب طلال.

جاء ذلك بعد أن أجروا التحاليل في الأدلة الجنائية في الدمام، بمرافقة الشاب طلال الذي ظهرت فيه علامات تتطابق مع المفقود نسيم.



وقال المحامي: "لقد تقدّمنا بطلب مسبقا يتضمن ترتيب إجراءات الفحص لدى جهة جديدة لاعتبارات نفسية ومعنوية، على أن يكون الفحص الجديد بالرياض، حتى تخرج النتائج من جهتين مختلفتين".

وكان بن شايع أكد في تصريحه إلى "العربية.نت" أنهم يترقبون النتائج النهائية لفحص البصمة الوراثية DNA.

موضوع يهمك قال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر، الاثنين، إن طهران رفضت عرضاً أميركياً للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا،... واشنطن: على إيران صرف أموالها على شعبها لا على تدخلات خارجية أميركا

وعن لقائهم بطلال قال: "كان لقاءً طبيعياً نحرص جميعاً على الخروج بالنتائج المطمئنة لكافة الأطراف، خاصة بعد ظهور نتائج ترجح أنه المفقود نسيم".

وأما عن نتائج التحاليل، فأكد أنه ستخرج اليوم الثلاثاء بعد التأكد من تطابقها، بعد موافقة أمير الشرقية، على طلب والد نسيم، بإعادة الفحص قبل أيام.