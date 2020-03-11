السعودية: تدابير وقائية ضد كورونا في محلات الصحة العامة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، تعميماً عاجلاً لكافة الأمانات في السعودية، بشأن اتخاذ تدابير وقائية على المحلات والمطاعم، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وتضمنت تلك التدابير تعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة لتلك الأنشطة من الوزارة واتباع الممارسات الغذائية الجيدة.

وركزت الوزارة في تعميمها، على تنظيف اليدين باستمرار وتعقيمهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون مع تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم، وارتداء القفازات على اليدين قبل وأثناء إعداد وتجهيز وتداول الغذاء.

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كما شدد التعميم على إيقاف العامل عن العمل في حالة ظهور الأعراض المرضية "الحمى والكحة وصعوبة التنفس"، أو وجود بثور أو جروح لحين شفائه، إلى جانب تكثيف تعقيم كافة الأسطح بالكحوليات على مدار اليوم، خصوصاً الأماكن التي يكثر فيها التلامس، كمقابض الأبواب وطاولات المحاسبة، ودرابزين السلالم، ونظافة وتطهير الأرضيات وغسل الأرصفة الخارجية للمحل بالصابون.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أهمية الطهي الجيد للأطعمة، والحرص على تهوية المحلات بشكل جيد، ولبس الكمامات أثناء العمل، وعدم ممارسة السلوكيات الخاطئة مثل البصق والعطس دون تغطية الأنف، وتخصيص أدوات لتقطيع اللحوم والدجاج والأسماك، وأخرى مخصصة للخضراوات.

وشددت الوزارة على تكثيف أعمال نظافة المدن من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول ومن ثم تطهيرها، وتقيد عمال النظافة بالزي الموحد والنظافة الشخصية ولبس القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، عدا عن تكثيف أعمال الإصحاح البيئي عن طريق التطهير والتعقيم اليومي لكافة الحدائق والمنتزهات والأسواق ودورات المياه والأماكن العامة.

فيما بدأت الأمانات السعودية والبلديات التابعة لها بالتدابير الوقائية التي دخلت حيز التنفيذ، والتي شملت إلزام الأسواق المركزية والمحلات التجارية والمنشآت المتعلقة أنشطتها بالغذاء والصحة العامة، بتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، وتأكيد على تعقيم الأرضيات والأسطح بشكل مستمر وتعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قبل المتسوق، ومنع المستهلك في المخابز والأفران من تعبئة الخبز بيده، وتوفير الملاقط والقفازات لهذا الغرض، مع ضرورة إلزام العاملين بسرعة تعبئة الخبز بعد تبريده مباشرة.

وشملت التدابير صالونات الحلاقة والصالونات النسائية، والمتضمنة توفير المعقمات وتعقيم الأدوات ولبس الكمامات والقفازات أثناء العمل.