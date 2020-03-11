شفاء 4 سعوديين من كورونا بعد خروجهم من الحجر بالبحرين

شفي 4 سعوديين من فيروس كورونا بعد خروجهم من الحجر الطبي في البحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق أن الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا جيد باستثناء حالة واحدة تعود لأميركي.

موضوع يهمك أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، تعميماً عاجلاً لكافة الأمانات في السعودية، بشأن اتخاذ تدابير وقائية على... السعودية: تدابير وقائية ضد كورونا في محلات الصحة العامة السعودية

وقال المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن الإجراءات عند كافة المنافذ مستمرة لمنع تفشي كورونا.

كما أوضح أن إجراءات الحد من التجمعات هي احترازية لمنع تفشي الفيروس.

إلى ذلك أكد أن جهود المملكة تتواصل على المستوى الداخلي والدولي لمواجهة كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت ليل الاثنين الثلاثاء عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بكورونا.