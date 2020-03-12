السعودية تعلق السفر إلى كل دول الاتحاد الأوروبي

أعلنت السعودية الخميس تعليق السفر من وإلى كل دول الاتحاد الأوروبي والسويسري، بالإضافة إلى الهند وباكستان ودول أخرى.

وإلحاقاً لقرار المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID19)، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه "وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وأريتريا، وكينيا، وجيبوتي، والصومال، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجوداً بها خلال الـ14 يوماً السابقة لقدومه".

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وهي لمواطن من ضمن الحالات... تعافي أول حالة من المصابين بكورونا في السعودية السعودية

كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

مهلة 72 ساعة

إلى ذلك، أعطى القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

فيما استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأشار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

24 إصابة جديدة

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في وقت سابق تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق، مضيفة أن الحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاماً، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقاً في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران.

كما ذكرت أن الحالات الـ21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه الثلاثاء.