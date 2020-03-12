الصحة السعودية: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق، مضيفة أن الحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاماً، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقاً في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران.

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كما ذكرت أن الحالات الـ21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

إلى ذلك أهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فوراً مع مركز "اتصال الصحة 937".

كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.