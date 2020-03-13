السعودية.. تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطن كان مخالطاً لحالة مصابة أعلن عنها سابقاً، وهو معزول في منشأة صحية في مدينة الرياض، والحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا، تم عزله في منشأة صحية بمدينة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما قالت إن الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حالياً في منشأة صحية في الأحساء، والحالة الرابعة لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وقد تم عزلها في منشأة صحية بمدينة جدة.

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إلى ذلك أشارت إلى أن الحالتين الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي بمحافظة القطيف، وهما من دون أعراض.

وأضافت الوزارة أن هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية.

وذكرت أنه بإضافة حالات الإصابة الـ17 الجديدة، يصبح مجموع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

كما أعلنت الصحة الأربعاء عن تعافي أول حالة إصابة من كورونا.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها كورونا، التواصل فوراً مع مركز "اتصال الصحة 937".

إلى ذلك دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.