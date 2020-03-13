السعودية تعلق إقامة المناسبات في صالات الأفراح والفنادق

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتباراً من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت الخميس أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا وصل إلى 45 حالة في المملكة، بعد فحص ما يقارب 4 آلاف شخص.

في التفاصيل، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي له من العاصمة الرياض، الخميس، عن إجراءات احترازية وجهود استباقية تبذل من كافة الجهات للتعامل مع كورونا.

وأوضح العالي، أنه على الأشخاص العائدين من السفر عزل أنفسهم في المنازل مدة لا تقل أبدا عن 14 يوماً، منوهاً إلى أن العزل يتم في غرفة من غرف المنزل لا يستطيع المعزول الخروج منها إلا إلى المستشفى، وأثناء ذلك يجب عليه وضع كمامة كي لا تنتقل العدوى إن وجدت إلى باقي أفراد المكان.

كما أكد أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يستقبل كافة الأسئلة والاستفسارات حول الموضوع، معلناً عن حوالي 2500 حالة معزولة في المملكة.